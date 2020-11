Serie A, il Verona batte il Benevento 3-1 in casa

Il Verona supera in casa 3-1 il Benevento e aggancia il quinto posto della Serie A. Padroni di casa in vantaggio al 17’ con una strepitosa azione che vede Barak superare Montipò dopo un bel triangolo con Kalinic e Zaccagni. La squadra di Pippo Inzaghi reagisce bene e sfiora più volte il pari, per poi trovarlo al 56’ con Lapadula, servito da Caprari. Barak riporta avanti l’Hellas al 63’ con un gran esterno sinistro; Lazovic chiude i conti al 77’.