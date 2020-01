Serie A, Bologna-Fiorentina 1-1: Orsolini rovina l'esordio di Iachini

Beppe Iachini inizia la sua avventura sulla panchina della Fiorentina con un pareggio nel derby dell’Appennino contro il Bologna. Viola in vantaggio al 28’ con la conclusione al volo di Benassi. Nel secondo tempo Mihajlović fa entrare Santander ma nonostante quattro attaccanti in campo gli emiliani faticano, nel recupero Orsolini agguanta il pari. La Fiorentina rimane a -5 dal Bologna, con soltanto quattro punti in più del Brescia terzultimo.