Serie A, Benevento-Torino 2-2: Nicola parte con un pari in extremis

Inizia con un pareggio in extremis l'avventura di Nicola sulla panchina del Torino. Nell'anticipo che apre la 19.ma giornata di Serie A tra i granata e il Benevento finisce 2-2. Al Vigorito gara dura e in bilico fino all'ultimo. Un rigore di Viola (32') e un sinistro di Lapadula (49') portano avanti gli uomini di Inzaghi, poi il Toro reagisce e rimette tutto in equilibrio nel recupero grazie a una doppietta di Zaza (51' e 93').