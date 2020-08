Serie A, Atalanta-Inter 0-2: Conte si prende il secondo posto

L'Inter ha battuto 2-0 a Bergamo l'Atalanta chiudendo al secondo posto la Serie A 2019/20. Nello scontro diretto del Gewiss Stadium, i nerazzurri di Conte hanno impiegato solo 50 secondi per trovare il vantaggio da corner con D'Ambrosio, approfittando di uno scontro in area tra Gosens e Gollini. Il raddoppio è arrivato al 20' con un destro a giro vincente di Young. L'Atalanta ha chiuso al terzo posto garantendosi un posto in Champions.