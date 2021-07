L'atleta britannico si è trovato per la prima volta sul gradino più alto del podio, dopo le due medaglia di bronzo ottenute ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Un'occasione speciale che ha voluto celebrare facendosi portavoce delle insicurezze di molti giovani: "Ci sono più atleti dichiarati a questi giochi rispetto a qualsiasi altro evento olimpico in precedenza. Ho fatto coming out nel 2013 e quando ero più piccolo mi sono sempre sentito solo e non adatto. Spero che qualsiasi giovane Lgbt là fuori possa vedere che non importa quanto ti senti solo in questo momento. Non sei solo e puoi ottenere tutto ciò che vuoi".

Da sempre paladino dei diritti della comunità Lgbt, il tuffatore britannico è sposato con lo sceneggiatore Oscar Dustin Lance Black, con il quale ha avuto anche un figlio attraverso la tecnica della maternità surrogata.