Lexus Padel Vip Cup, in campo Francesco Totti e i grandi dello sport e dello spettacolo

Ufficio stampa

Un evento che unisce la passione per lo sport e per l'impegno sociale nella splendida cornice della Costa Smeralda. Il 9 e 10 luglio a Poltu Quatu, le quattro coppie amatoriali che hanno conquistato gli ottavi di finale del Lexus Padel Vip Cup, avranno l'occasione di sfidare alcune leggende del mondo dello sport tricolore come Francesco Totti e Roberta Vinci.