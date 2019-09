Juve, protesta ultrà contro gli arresti: niente trasferta a Madrid

Gli ultrà della Juventus, in seguito agli arresti che hanno azzerato i vertici della Curva Sud, hanno deciso di non seguire la squadra nella trasferta di Madrid, in occasione della prima gara stagionale di Champions contro l'Atletico. I tifosi, che inizialmente avevano deciso di presentarsi al Wanda Metropolitano, resteranno a casa in segno di protesta. L'indagine della procura di Torino ha portato all'arresto di 12 persone per violenze ed estorsioni.