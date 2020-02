Fair Play finanziario, Manchester City fuori dalla Champions per due anni

L'Uefa ha escluso il Manchester City dalle coppe europee per le prossime due stagioni, oltre ad aver inflitto ai Citizens una multa da 30 milioni di euro, per la violazione del Fair Play Finanziario. Una stangata durissima per il club di Guardiola, che sarà dunque escluso dalla Champions per i prossimi due anni. Il club potrà presentare ricorso contro la decisione dinanzi al Tribunale arbitrale per lo sport.