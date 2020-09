Europa League, Milan Shamrock Rovers 2-0: rossoneri al terzo turno

Il Milan batte lo Shamrock Rovers e conquista l'accesso al terzo turno di qualificazione di Europa League, dove tra una settimana affronterà il Bodo/Glimt. I rossoneri dominano l'incontro, passano in vantaggio al 23' con il solito Ibrahimovic e trovano il raddoppio nella ripresa con un bel destro all'incrocio di Calhanoglu (67'). Nel finale doppio debutto per i nuovi acquisti Brahim Diaz e Tonali, entrambi in campo negli ultimi 10'.