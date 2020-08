Europa League, 2-0 al Getafe: Inter ai quarti 

L'Inter si è qualificata ai quarti di finale di Europa League battendo 2-0 il Getafe sul campo neutro di Gelsenkirchen. Un gol per tempo per i nerazzurri che, dopo un inizio in sofferenza per venti minuti, hanno sbloccato il match al 33' con un'azione travolgente di Lukaku conclusa con un diagonale vincente. Nella ripresa dopo il rigore sbagliato da Molina al 76', Eriksen ha firmato il raddoppio per l'Inter. Ora Leverkusen o Rangers.