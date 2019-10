Eliud Kipchoge è nella storia, il keniano sotto le 2 ore in maratona

Eliud Kipchoge è il primo uomo a correre una maratona sotto il muro storico delle due ore. L'atleta keniota ha centrato l'impresa a Vienna, in una gara non ufficiale. Il 34enne campione olimpico ha completato il percorso in 1 ora, 59 minuti e 40 secondi, quasi due minuti in meno del suo record mondiale (2 ore, 1 minuto e 39 secondi) realizzato a Berlino l'anno scorso.