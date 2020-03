Coronavirus, Fifa: valutiamo rinvio qualificazioni Mondiali in Asia

La Fifa deciderà nei prossimi giorni se rinviare le prossime partite di qualificazione della Coppa del Mondo 2022 e delle qualificazioni per la Coppa d'Asia 2023 per l'emergenza coronavirus, Se ne è discusso in una riunione fra i dirigenti Fifa e quelli dell'Asian football association, che si sono detti d'accordo che "il benessere e la salute di tutte le persone coinvolte nelle partite di calcio rimane la massima priorità". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui