Coppa Italia: la Juve regge e vola in finale, con l'Inter è 0-0

La Juventus è la prima finalista della Coppa Italia 2020-2021. Dopo il 2-1 dell'andata a San Siro, i bianconeri pareggiano 0-0 ed eliminano l'Inter. I nerazzurri fanno per lunghi tratti la gara, ma Buffon non corre particolari pericoli, anche perché Lukaku e Lautaro non sono in serata. I padroni di casa si affidano alle ripartenze con Ronaldo che impegna tre volte Handanovic. Pirlo attende la vincente di Atalanta-Napoli.