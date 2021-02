Coppa Italia, Inter-Juventus 1-2: doppio Ronaldo ribalta Martinez

La Juventus si è aggiudicata il primo round della semifinale di Coppa Italia andando a vincere 2-1 in casa dell'Inter la gara d'andata. Successo in rimonta per i bianconeri di Pirlo, sotto già al 9' per la zampata vincente di Martinez con la complicità di Buffon. A ribaltare la sfida ci ha pensato Cristiano Ronaldo: al 26' ha pareggiato su rigore, poi al 35' ha approfittato di un pasticcio tra Bastoni e Handanovic per firmare la doppietta.