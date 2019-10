Champions, Salisburgo-Napoli 2-3: super Mertens e Insigne

Vittoria fondamentale per il Napoli nella terza giornata di Champions League: gli azzurri di Ancelotti hanno battuto 3-2 in trasferta il Salisburgo, consolidando il primato nel Gruppo E con 7 punti. Protagonista assoluto Mertens autore di una doppietta (17' e 64') che gli ha permesso di superare Maradona come numero di gol in azzurro, e l'assist per il gol decisivo di Insigne (73'). Per il Salisburgo doppietta del giovane Haaland (40' e 72').