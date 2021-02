Champions, Porto-Juve 2-1: Chiesa tiene vive le speranze bianconere

La Juventus archivia l'andata degli ottavi di Champions League con una sconfitta. La squadra di Pirlo perde 2-1 col Porto e complica i piani per il passaggio del turno. Dopo 2' Bentancur sbaglia in area e regala a Taremi la palla per il vantaggio, nella ripresa poi Marega (46') sorprendere la difesa bianconera. Nel finale Chiesa (83') tiene vive le speranze di qualificazione e la Juve protesta per un fallo in area su CR7.