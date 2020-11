Champions League, Inter-Real Madrid 0-2: gli ottavi ora sono un miraggio

Getty Images

L'Inter perde 2-0 contro il Real Madrid nella prima gara di ritorno del Girone B di Champions League ed è sempre più vicina all'eliminazione. Al Meazza gli uomini di Conte vanno sotto dopo appena 7' per il rigore trasformato da Hazard dopo un fallo di Barella su Nacho e rimangono in 10 per l'espulsione di Vidal al 33' (doppio giallo per proteste). Nella ripresa il raddoppio di Rodrygo (59') che chiude la sfida. I nerazzurri restano ultimi a 2 punti.