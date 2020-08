Champions League, impresa del Lione: Manchester City battuto 3-1

Dopo la Juventus, il Lione elimina anche il Manchester City di Guardiola. I francesi vincono per 3-1 e si qualificano per la semifinale di Champions League, in cui incontreranno Il Bayern Monaco. Per il Lione a segno Cornet al 24' e Dembele' al 79' e all'87'. Inglesi in gol con De Bruyne al 69'.