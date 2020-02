Champions League, Atalanta-Valencia 4-1: la Dea incanta a San Siro

A San Siro, una strepitosa Atalanta formato Europa ha travolto 4-1 il Valencia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Protagonista di sera Hans Hateboer che apre e chiude le danze con una doppietta (16' e 62'), ma è tutta l'Atalanta a divertire per più di un'ora. In rete anche Ilicic dal limite al 42' e Freuler al 57' con due tiri dalla distanza. Cheryshev firma la rete per gli spagnoli, poi Gollini blinda il risultato.