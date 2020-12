Champions League, Ajax-Atalanta 0-1: bergamaschi agli ottavi

L'Atalanta batte 1-0 l'Ajax nell'ultima giornata del Gruppo D di Champions League e conquista la qualificazione agli ottavi di finale. Alla Johan Cruijff Arena va in scena una partita molto tattica e poco spettacolare, che si accende solamente nel finale. I padroni di casa vanno all'assalto disperato, ma sbattono su un super Gollini e restano in 10 per l'espulsione di Gravenberch, venendo poi puniti in contropiede da Muriel all'85'.