Champions: Juve rimonta il Lokomotiv, Atalanta travolta dal City

La Juventus batte in rimonta allo Stadium il Lokomotiv Mosca per 2-1 grazie a una doppietta di Dybala nella terza giornata del gruppo D di Champions League. Grazie a questi tre punti i bianconeri restano primi nel girone. Brutta sconfitta per l'Atalanta che in casa del Manchester City perde per 5 a 1. I nerazzurri restano a zero punti nel gruppo C.