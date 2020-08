Champions, Barcellona-Bayern 2-8: Lewa in semifinale, Messi fuori

Dopo Psg e Lipsia, anche il Bayern Monaco stacca il pass per le semifinali di Champions League. Al Da Luz gli uomini di Flick umiliano 8-2 il Barcellona nei quarti di finale della Final Eight. A Lisbona prova di forza dei tedeschi: a segno due volte con Muller (4' e 31') e Coutinho (85' e 89'), una Perisic (22'), una Gnabry (28'), una Kimmich (63') e una Lewandowski (82'). Per il Barça inutili un autogol di Alaba (7') e una rete di Suarez (57').