Champions, Atalanta-Midtjylland 1-1: Romero salva Gasperini

L'Atalanta ha pareggiato 1-1 in casa contro il Midtjylland nella quinta giornata di Champions League ed ora è a un solo punto dalla qualificazione agli ottavi di finale. Partita complicata per gli uomini di Gasperini, stanchi e subito sotto per il siluro dal limite di Scholz al 13'. Dopo gli errori di Zapata e Diallo è di Romero il colpo di testa vincente. Con questo pareggio, all'Atalanta basterà un pari in casa dell'Ajax per passare il turno.