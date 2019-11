Champions, Atalanta-Manchester City 1-1: Pasalic tiene la Dea in corsa

Risultato di lusso, ma che lascia l'amaro in bocca, per l'Atalanta che a San Siro pareggia 1-1 contro il Manchester City di Guardiola nella quarta partita del Gruppo C di Champions League. Nerazzurri subito sotto per il gol di Sterling al 7' e salvati dal rigore sbagliato di Gabriel Jesus al 43'. Nella ripresa il pareggio di Pasalic al 49' ridà speranza all'Atalanta che sfiora più volte la vittoria. Nel finale City in 10 e con Walker in porta.