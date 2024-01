Australian Open, Sinner parte bene: 3-0 a van de Zandschulp

Tgcom24

Ad aiutarlo a sentirsi a casa, tra il pubblico Sinner ha avuto i Carota Boys e le bandiere tricolore che sventolavano nella Rod Laver Arena. "Iniziare con una vittoria significa molto per me", ha detto Sinner in un'intervista televisiva post partita, mentre una mezza dozzina di tifosi vestiti con costumi da carota applaudivano dagli spalti.

"Fisicamente mi sento bene. Sono qui in buona forma. Penso di poter essere felice per oggi". Sinner si è detto sorpreso di vedere i Carota Boys tra il pubblico: "È bello vederli sugli spalti". "Stanno diventando più famosi di me, piano piano. Forse questo sostegno mi dà nei momenti chiave questa convinzione in più, forse. Chi lo sa? Vediamo come va qui. Ma sono felice che siano qui".