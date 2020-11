Argentina, Maradona verrà operato al cervello per un ematoma

Ansa

Diego Maradona verrà operato al cervello nelle prossime ore, dopo che i controlli a cui è stato sottoposto nella clinica Ipensa di La Plata, in cui è ricoverato, hanno accertato la presenza di un ematoma subdurale che sarebbe conseguenza di un trauma cranico. "Potrebbe averlo avuto un mese fa come cinque anni fa", spiegano dal suo entourage. Maradona dovrebbe essere operato in una struttura ospedaliera privata di Buenos Aires.