Zucchero vola a San Francisco: "Al lavoro sul nuovo album"

A tre anni di distanza da "Black Cat" Zucchero Fornaciari è pronto ad aprire ufficialmente il capitolo del suo nuovo album. Con un post su Facebook ha annunciato di essere in partenza per San Francisco e Lo Angeles dove registrerà il nuovo lavoro, del quale non si conoscono ancora titolo e dettagli. Zucchero ha in programma per il 2020 una serie di concerti all'Arena di Verona.