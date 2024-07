Zucchero chiude il tour negli stadi infiammando San Siro con tre ore di blues

Zucchero chiude in bellezza il suo tour negli stadi italiani con un sold out a San Siro celebrato con tre ore di blues rovente. Quasi quaranta brani in scaletta, dai grandi successi degli anni 80 all'inedito "Amor che muovi il sole", che hanno fatto la gioia dei 45mila presenti nello stadio milanese. Uno show con una band superlativa e un solo ospite, Jack Savoretti, che ha duettato con Zucchero su "Senza una donna". Adesso il tour, partito con tre date londinesi alla Royal Albert Hall, prosegue in Europa e in America del Sud.