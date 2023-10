Maggio Fiorentino: "La morte del direttore d'orchestra Zubin Mehta è una fake news"

La morte del direttore d'orchestra Zubin Mehta è una fake news.

Come spiegato su Facebook da Maggio Fiorentino, che ha smentito la notizia: "Il maestro è a Los Angeles, ha risposto al telefono e finora non risulta che un trapassato ad altra vita dica 'hello!' e si faccia una grande risata. Lunga, lunghissima vita al nostro amato maestro Mehta". Anche Tgcom24 è incappato nell'errore e si scusa con i lettori. A riportare l'errata notizia era stato il profilo X dell'orchestra filarmonica di Los Angeles, di cui Mehta è direttore emerito.