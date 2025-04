Zona K riflette sul presente con il nuovo festival Life tra realtà e finzione

"Reas" di Lola Arias per quanto sia un film rientra a maggior diritto nella linea realtà-finzione. Attraverso lo strumento del re-enactment la Arias reinterpreta il genere musicale e il documentario in modo audace e innovativo. Dal ruolo cruciale del giornalismo investigativo nella società democratica portato avanti sia da "Correctiv" che dal DIG festival, il tema della democrazia si ritrova in due spettacoli: "Fight Night" uno dei lavori più popolari nel repertorio di Ontroerend Goed ripreso e ripensato per il presente e per un nuovo tour mondiale. Una lucida analisi di come funziona la democrazia, messa in scena come un gioco con cinque contendenti, dove apparentemente è il voto dello spettatore a decidere chi vince. Di democrazia e di processi di pace, in modo satirico e graffiante, si occupa anche "Negotiating Peace" di Jeton Neziraj. Dall’Irlanda del Nord al Medio Oriente, dagli accordi di Dayton a quelli di Oslo, dalle trattative ancora irrisolte tra Kosovo e Serbia fino alle imprevedibili conclusioni del conflitto russo-ucraino: cosa succede dietro le quinte di un negoziato? È possibile negoziare la pace?