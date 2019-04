Zampaglione contro Madonna sui social, poi dice: "Mi hanno clonato il profilo"

Madonna, per lanciare l'esibizione ai Billboard Music Awards (canterà per la prima volta il singolo "Medellin"), ha pubblicato su Instagram una foto di scena con un look provocante. Lo scatto non è stato apprezzato da Federico Zampaglione a giudicare dal commento sul suo account: "Non hai più 30 anni, con tutto il rispetto ma penso che questo look sia inappropriato per una signora di 60 anni". Poi l'artista si è scusato, sostenendo che si fosse trattato di un hacker.