Yari Carrisi e Thea, un amore tra arte e spiritualità

E' un momento felice per Yari Carrisi. Il figlio di Al Bano e Romina Power è innamoratissimo di Thea, un’artista multidimensionale italo-finlandese. Si sono conosciuti a giugno e da allora non si sono mai separati. Ad unirli c'è l'amore per la musica e la meditazione. La loro è un'unione spirituale e artistica: "La musica è uno strumento potente, ha la capacità di riequilibrare e favorire il benessere psicofisico. Noi vogliamo creare armonia".