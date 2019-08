Woodstock 50 non si farà, cancellato il concerto-anniversario

Woodstock 50 era stato annunciato a inizio marzo: una tre giorni di pace, amore e musica per celebrare i cinquanta anni dal festival rock che ha cambiato per sempre la storia della musica. La line-up era stata annunciata e prevedeva artisti del calibro di Jay Z, The Killers, Imagine Dragons, Halsey, Miley Cyrus, Robert Plant, The Raconteurs, Cage the Elephant.



I problemi sono iniziati fin da subito. Il festival avrebbe dovuto tenersi inizialmente a Watkins Glen, a circa due ore mezza di macchina dal sito originale di Bethel, nello stato di New York. A causa di problemi organizzativi, però, l'evento era stato cancellato. Una volta trovati nuovi investitori si è pensato a un cambio di location: è stata individuata una struttura più piccola, a Vernon, sempre nello stato di New York, ma anche qui sono stati negati i permessi. Nonostante alcune delle star ingaggiate si fossero nel frattempo tirate indietro, l'organizzatore Michael Lang non si è perso d'animo individuando a Columbia, nel Maryland, la sede ideale. La mancata richiesta di permesso per utilizzare il Merriweather Post Pavilion è stata fatale al suo progetto: è stato lo stesso Lang ad annunciare il fallimento definitivo dell'organizzazione di un festival che potesse ripetere l'esperienza di mezzo secolo fa.