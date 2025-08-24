Wolf Alice, il nuovo album “The Clearing” è un percorso verso la consapevolezza

Parlando del nuovo singolo "Just Two Girls", la frontwoman Ellie Rowsell racconta: "L’ispirazione mi è venuta durante alcune cene con le mie amiche, una alla volta, in momenti diversi. Mi sono accorta di quanto spesso dicevo ‘Oh mio Dio, hai proprio ragione!’ ed è stato bello rendermi conto di quanto siano preziose e rassicuranti queste conversazioni, e di quanto io stia imparando da esse. In questo periodo sto cercando di capire molte cose, come l’invecchiare, e mi trovo a riflettere molto anche sull’aspetto fisico. Sono temi che condividi con le tue amiche, e all’improvviso non ti sembrano più così pesanti. Mi è sembrato naturale che ci fosse una canzone che raccontasse proprio questo".