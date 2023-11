Will Butler lontano dagli Arcade Fire in tour in Italia con il nuovo progetto a conduzione familiare

A settembre è uscito "Will Butler + Sister Squares" che porterà dal vivo in due date a Milano e Bologna

L’artista ha pubblicato a settembre un nuovo lavoro discografico insieme alle Sister Squares e arriverà nel nostro Paese per due date all'interno del suo tour, previste per lunedì 20 all’Arci Bellezza di Milano e per martedì 21 al Freakout Club di Bologna.

Dopo aver sancito la definitiva uscita dagli Arcade Fire alla fine del 2021, Will Butler si è dedicato alla sua carriera solista che aveva già intrapreso in precedenza.

Tgcom24

Sister Squares (Miles Francis, Julie Shore, Jenny Shore e Sara Dobbs) sono una band, di stanza a New York che si occupa soprattutto di teatro e danza e aveva già collaborato con Will Butler dal 2015, per diventare oggi parte ufficiale del suo progetto. “Ho incontrato Jenny, mia moglie, al college, l'anno prima di unirmi agli Arcade Fire. Era una coreografa; la mia coinquilina era una ballerina. Mi ha convinto a venire a un'audizione, anche se non avevo mai seguito una singola lezione di danza. Jenny è rimasta colpita, ma non mi ha scelto”, ha raccontato Will. Hanno continuato a collaborare a una serie di spettacoli: Will (e i suoi amici) hanno fornito la musica, Jenny (e i suoi amici) hanno fornito la danza. Si sono sposati nel 2007.

“Dopo 'Generations', ho pensato di realizzare uno strano disco solista. Io solo nel seminterrato e cose così. Ma poi, più andavo avanti e più mi sono reso conto che quello che volevo era il contrario”, ha raccontato Will. Si rivolgeva sempre più alla band per avere feedback sui testi e sulla struttura delle canzoni. “Avevo lasciato la mia band Arcade Fire da molto poco, dopo 20 anni, forse la decisione più complessa della mia vita. Avevo trascorso i due anni precedenti a casa con i miei tre figli. Avevo 39 anni. Mi svegliavo ogni mattina e leggevo Emily Dickinson, finché non avevo letto ogni poesia sua. Stavo ascoltando Morrissey, Shostakovich, la top 50 di Spotify. Avevo domande informi con risposte approssimative". "Ma, onestamente, mi sentivo benissimo riguardo al disco che avrei concluso con i Sister Squares".