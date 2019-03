Whoopi Goldberg: "Ho rischiato di morire per una polmonite"

Whoopi Golberg è riapparsa a The View, talk show che conduce sulla Abc, dopo settimane di assenza. In un video l'attrice ha spiegato al pubblico di aver rischiato la vita per colpa di una brutta polmonite sfociata in setticemia. "Sono di nuovo qui! Sono stata molto, molto vicina a lasciare questa Terra ma la buona notizia è che non l'ho fatto. Grazie per tutti gli auguri, per le bellissime parole" ha dichiarato l'attrice in tv.

"Sono io, sono qui! Sono tornata, non così in fretta come avrei voluto, ma sto bene. Ecco cosa è successo. Ho avuto la polmonite a entrambi i polmoni, significa che c'era un fluido con ogni genere di cose. Sono stata molto, molto vicina a lasciare questa Terra ma la buona notizia è che non l'ho fatto. Grazie per tutti gli auguri, per le bellissime parole. Perfino chi non è un mio grande fan ha detto cose carine. So che le cose cambieranno quando tornerò... ma per adesso è fantastico!" ha dichiarato la Goldberg in collegamento.



L'attrice ha poi salutato Joy Behar, Sunny Hostin, Meghan McCain e Abby Huntsman, che insieme a lei conducono lo show televisivo The View: "Ragazze, non vedo l'ora di rivedervi. E' stato interessante e vi dirò tutto quando saremo di nuovo insieme intorno al tavolo"