Walter Leonardi racconta l'Italia antifascista a teatro in "Quella volta che mia zia fece scappare Matteotti"

Non c’è un eroe e nemmeno un drago da sconfiggere o una principessa da salvare, in questo spettacolo apparentemente senza un inizio e nemmeno una fine, c'è la vita, di Leonardi però e della sua famiglia, non molto diversa da quella di molti altri. E ci sono Matteotti, Moro, Pasolini, il Muro di Berlino, il G8 di Genova, che stanno in sottofondo, ma neanche troppo, alle vicende della zia Ida e dello zio Sile, di mamma Arnalda e di papà Ennio Enrico, di Walter adolescente e adulto. E poi gli anni ’40 a Milano e nonno Fortunato che accendeva i lampioni in Piazza del Duomo ogni sera. Lo sfollamento a Galliate, paesino del novarese dove Walter ha vissuto. Il muro di Berlino visto da lontano. E un modo personalissimo di dire: “Viva l’Italia antifascista!”, che, a distanza di 100 anni dalla nascita dei suoi genitori, sente ancora il bisogno di urlare.