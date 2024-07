Il festival Vox Marmoris torna tra arte, musica e tecnologia

Quest'anno, per la prima volta, Vox Marmoris si trasforma in un festival di due giorni diffuso e dislocato, offrendo al pubblico un'esperienza unica e coinvolgente che si estende dalle cave di marmo fino al cuore del centro storico di Carrara. Di giorno, il centro storico di Carrara diventa il palcoscenico per conferenze, talk, installazioni AV e sculture in marmo, offrendo un mix di coinvolgimento intellettuale ed esplorazione artistica. Gli spettatori avranno l'opportunità di immergersi nelle conversazioni con gli artisti, esplorare le installazioni e scoprire le sculture che prendono vita dallo stesso materiale che caratterizza le maestose cave di marmo di Carrara.