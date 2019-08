Volano stracci social tra Salmo e Luchè, interviene Fedez: "Bimbi non litigate"

BOTTA E RISPOSTA TRA SALMO E LUCHE' - A scatenare la polemica è stato un post di Salmo, orgoglioso del successo discografico di "Machete4" e "Playlist": "Facile raggiungere la prima posizione, difficile restarci. Funziona così! So che può dare fastidio e chiedo scusa per la sboronata, ma questi sono i due migliori album usciti tra 2018/2019". In effetti qualcuno si è infastidito e a stretto giro è arrivata la risposta di Luché: "I tuoi beat sono bruttini, non sei capace di fare un bel ritornello, i testi non dicono un bel niente ma riescono ad essere pieni di retorica". Il rapper campano non si è fermato qui e ha poi accusato Salmo di avergli copiato un pezzo: "Si vede tutta la vostra furbizia nel copiare un mio pezzo in napoletano. Anche l'impostazione canora del ritornello mi ricorda qualcosa".



LA POLEMICA CON FEDEZ - Luchè ha poi trascinato nel dissing anche Fedez, come termine di paragone per insultare Salmo. "Vuoi portare avanti le cose underground e poi fai uscire le cose su PornHub, cosa che neanche Fedez avrebbe fatto. Sei un Fedez 2.0, hai rotto il ca**o, pezzo di mer*a", ha dichiarato in una delle sue storie di Instagram. Il rapper milanese non è stato zitto e da Ibiza ha replicato: "Bimbi non litigate e soprattutto non mi tirate in ballo! Avete quasi 40 anni, dovreste avere altre priorità... tipo farvi controllare la prostata". Il "consiglio" ai colleghi metterà fine a tutto?