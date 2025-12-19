Prosegue Voce Triennale con Kode9, Marta Del Grandi e Colapesce

Voce è lo spazio di Triennale Milano dedicato all’ascolto, al suono e alla sperimentazione. Nato a maggio negli ambienti rinnovati del Piano Parco del Palazzo dell’Arte, è insieme palco per eventi live e listening room: un luogo unico nel panorama italiano che, grazie a tecnologie avanzate, rimette al centro l’esperienza dell’ascoltare e apre le sue porte a musiche, persone e comunità diverse. Da gennaio ad aprile la programmazione continua con 34 appuntamenti tra concerti, dj set, showcase, listening session, installazioni sonore, performance, talk e workshop. Oltre la metà degli eventi è gratuita su registrazione. Artisti, musicisti, ricercatori e sound designer daranno voce a mondi sonori eterogenei: tra i nomi di questa prima parte di stagione figurano, tra gli altri, SI! BOOM! VOILÀ!, Elio, Kode9, Marta Del Grandi, Thomas Ankersmit, Valentina Magaletti, Colapesce, Roberto Cuoghi, Claire Rousay, The Night Skinny, Djrum e HAAi.