Vittorio De Sica, l'arte di raccontare il reale

Un'eredità senza tempo - I film di Vittorio De Sica hanno lasciato un'eredità che va oltre il neorealismo, hanno influenzato il cinema mondiale dando voce a chi vive ai margini. In tutto il mondo, cineasti di diverse epoche e culture hanno tratto ispirazione dalla poetica neorealista, che ha insegnato a mostrare la vita come è, senza lustrini e senza filtri. Ken Loach ha spesso dichiarato il proprio debito verso il neorealismo italiano. Film come "Riff-Raff" (1991) ritraggono la classe operaia e le sue difficoltà con uno stile diretto e realistico che ricorda molto De Sica. O ancora l'iraniano Abbas Kiarostami, che ha fatto del neorealismo un pilastro della sua formazione artistica grazie alla sua capacità di usare il cinema come specchio della società del suo Paese, proprio come De Sica fece per l'Italia. La poetica neorealista emerge in autori come François Truffaut, Wim Wenders, Jean-Luc Godard e Pedro Almodóvar, che pur appartenendo a una cultura cinematografica molto diversa, han dichiarato di ammirare De Sica per la capacità di ritrarre la sofferenza umana senza cadere nel sentimentalismo. E ancora Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Steven Spielberg e Spike Lee hanno apertamente dichiarato quanto in diversi loro film abbiano spesso trovato ispirazione nei film neorealisti di De Sica.