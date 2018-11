Vittoria Schisano: "Ho rischiato la vita sul palco"

Attimi di paura per Vittoria Schisano, che ha rischiato la vita durante le prove dello spettacolo teatrale "Femmina", presso il Salone Margherita di Roma. La soubrette ha pubblicato su Instagram una foto dal lettino dell'ospedale, con il commento: "Show must go on: ieri durante le prove ho rischiato letteralmente la vita; attimo di panico, mi sono svegliata fra le braccia di Manuela Villa con intorno a me tutto l’amore dell’intero cast".

"Continuano ad arrivare le telefonate di amici e colleghi, non temete sono in buone mani e ho tutta l'intenzione di debuttare con voi più in forza che mai" ha scritto la Schisano. Il 21 novembre è prevista la prima al Salone Margherita di Roma e lo spettacolo resterà in cartellone fino al 3 febbraio. Vittoria ha reagito bene all'intervento, ma dovrà restare per un periodo con il braccio ingessato. Lei però non si ferma e la costumista Graziella Pera si è già messa all'opera per cucire guanti e scialli ad hoc, in modo da coprire il gesso sul palco.