"La violenza invisibile", Wall of Dolls presenta il decimo docufilm

"Questo decimo documentario è uno strumento di informazione potente. Il nostro obiettivo è portarlo nelle scuole e nelle manifestazioni, veicolarlo ai giovani, per aprire discussioni e creare consapevolezza", ha spiegato Francesca Carollo. "Perché se si riesce a riconoscere una violenza quando è ancora invisibile, si può fermarla prima che diventi tragedia".