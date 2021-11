Jo Squillo: Wall of Dolls, 20 - 25 novembre 2021

Ufficio stampa

Oggi nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate, il sommerso rimane elevato, il 93% delle violenze proviene dai partners, il 96% da non partners. Le nuove generazioni sono sempre più spesso coinvolte e imprigionate in relazioni di dipendenza, malate, che rischiano di sfociare in atti persecutori come lo stalking che diventa cyberstalking con l’utilizzo dei social o in situazioni dove l’intimità e l’immagine della donna diventa facile bersaglio, come nel caso del sexting. È necessario diffondere un’educazione affettiva sana e di rispetto tra i giovani, attraverso il loro linguaggio, per favorire un cambiamento culturale. Gli eventi in Piazza attraverso arte, musica, danza e spettacolo veicolano importanti messaggi utili come l’autonomia femminile nelle relazioni affettive e mettono in rete gli strumenti pubblici e privati presenti sul nostro territorio a tutela delle donne e a supporto degli uomini che vogliono attuare un cambiamento nelle relazioni affettive. Si ha bisogno di una radicale rivoluzione culturale che veda protagoniste tutte le generazioni nella forte condivisione di valori essenziali, fra cui il riconoscimento dell’altro e il rispetto dell’individuo.