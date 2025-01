"Come nessuna al mondo", l'omaggio di Vincenzo Incenzo a tutte le donne

"La dignità delle donne viene triturata in un meccanismo perverso, che gioca sull’incultura e sul vuoto di senso, se è vero che milioni di ragazze fanno poi di questi brani la colonna sonora dei loro contenuti social - continua il cantautore -. L’idea della censura mi fa ribrezzo, perimetrare la libera espressione vuol dire accendere la possibilità di attaccare in maniera indiscriminata e cieca tutto ciò che non canti a voce unisona la legalità o la morale. Credo però alla musica come portatrice di cultura e di pace. La scomparsa recente di Paolo Benvegnù che aveva intitolato il suo ultimo album 'È inutile parlare d’amore' mi appare ora dolorosamente simbolica e presaga. Ho scelto così di promuovere 'Come Nessuna al Mondo' per ribadire che parlare d’amore è invece utile, e urgente. Forse una canzone farà ancora in tempo a cantare il rispetto per le donne, a dire che ognuna di loro è un miracolo, e che nello sguardo di ognuna si cela il disegno meraviglioso dell’esistenza".