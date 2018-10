Vincenzo Fasano, vivere la musica come fosse un film

Visionario, di estrazione punk, dopo essersi laureato in giurisprudenza a Bologna ha lasciato il lavoro indeterminato in banca dedicandosi ad attività sociali a favore di uomini, donne e bambini che scappano da una vita che non hanno scelto. Ha pubblicato due album,"Il Sangue" e "Fantastico" che lo hanno portano in giro per centinaia di date in tutta Italia con il suo vecchio furgone e i suoi nuovi amici musicisti.



Solo chitarra e voce ha aperto i concerti di artisti come The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Brunori SAS, Le Luci Della Centrale Elettrica, Riccardo Sinigallia. In continua ricerca, fuori e dentro; non conosce la musica, compone a orecchio; scrive brani per sé come "La Mia Vita Al Contrario" candidata per il Club Tenco nella categoria migliore canzone e si dedica anche alla scrittura di soli testi per artisti Pop. Nel 2016 il brano "Fantastico" entra nella colonna sonora del film "Caffè" di Cristiano Bortone con Ennio Fantastichini, film presentato al Festival del Cinema di Venezia.