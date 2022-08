Victoria dei Maneskin sempre più hot e scatenata tra topless e tattoo espliciti

Continuano le vacanze spensierate di Victoria De Angelis . La bassista dei Maneskin è sempre più hot e scatenata. E documenta i momenti salienti del viaggio con le amiche. Ecco quindi in topless (coperto dalle stelline), provocante a letto e tatuaggi (in relatà sono stickers) sul basso addome con frasi esplicite.

Ormai i follower (3,87 milioni) di Vic sono abituati agli scatti osé e apprezzano con commenti favorevoli. Anche quando si "tatua" scritte al limite della censura, con chiari riferimenti sessuali: "Scop....o?" e "Su.a".

Chi la segue da tempo lo sa, è una ribelle, una rocker libera che non ha paura di mostrare il suo corpo e di parlare liberamente della sua omosessualità. D'altronde la 21enne di origini danesi, unica donna della band, ha confessato a "Vanity Fair": "Ho sempre avuto idee forti su come volevo essere. Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina, e intorno mi prendevano in giro perché andavo sullo skate, giocavo a calcio, non indossavo gonne, mi stavo dando la chance di essere come desideravo".