Venezuela, leader opposizione Guanipa rilasciato e nuovamente arrestato
L’esponente dell’opposizione e stretto alleato di Mara Corina Machado rilasciato dopo mesi di detenzione ma prelevato poche ore dopo
© Ansa
Il governo di Caracas aveva rilasciato diversi alti esponenti dell’opposizione, tra cui Juan Pablo Guanipa, stretto alleato della leader anti-governativa María Corina Machado, dopo lunghe detenzioni per motivi politici. Guanipa, ex governatore e figura chiave nella coalizione oppositrice, aveva trascorso oltre otto mesi in custodia. In un video pubblicato su X, l’esponente aveva commentato: “Oggi veniamo rilasciati. Molto di cui discutere sul presente e sul futuro del Venezuela, sempre con la verità in primo piano”.
Tuttavia, poche ore dopo il rilascio, Guanipa è stato nuovamente prelevato da uomini armati in abiti civili a Caracas, secondo quanto denunciato dalla stessa Machado. L’oppositore sarebbe stato portato via in circostanze violente, suscitando immediata preoccupazione tra gruppi per i diritti umani e richieste di rilascio immediato da parte della sua famiglia e dei suoi sostenitori.
L’organizzazione venezuelana per i diritti dei detenuti Foro Penal ha confermato che almeno 30 persone sono state liberate, tra cui altri membri della formazione politica di Machado, come Maria Oropeza. La scarcerazione era stata accolta con speranza come possibile segnale di apertura e riforme da parte del governo di Delcy Rodriguez, sotto pressione internazionale.