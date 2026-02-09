Venezuela, leader opposizione Guanipa rilasciato e nuovamente arrestato

Il governo di Caracas aveva rilasciato diversi alti esponenti dell’opposizione, tra cui Juan Pablo Guanipa, stretto alleato della leader anti-governativa María Corina Machado, dopo lunghe detenzioni per motivi politici. Guanipa, ex governatore e figura chiave nella coalizione oppositrice, aveva trascorso oltre otto mesi in custodia. In un video pubblicato su X, l’esponente aveva commentato: “Oggi veniamo rilasciati. Molto di cui discutere sul presente e sul futuro del Venezuela, sempre con la verità in primo piano”.