Il regista presenta " Finalmente l'alba ", secondo film in concorso alla Mostra del cinema . Un film kolossal da 28 milioni di euro, un budget inusuale per un'opera italiana e un cast internazionale con Lily James e Willem Dafoe (assenti per lo sciopero), la giovane protagonista Rebecca Antonaci, Alba Rohrwacher nei panni di Alida Valli, e poi ancora Sofia Panizzi, Joe Keery, Rachel Sennott e un cameo en travesti di Michele Bravi .

"Sono una persona del Novecento - racconta Saverio Costanzo - per me il cinema è ancora centrale, niente ha più fuoco, spinta propulsiva come le immagini in una sala buia, guardare i film è un'esperienza formativa, un insegnamento che ci cambia, ci porta lontano. Non so se per un giovane è così, per i miei figli lo è, ma secondo me affascinante come il cinema non c'è altro, una passione focosa".

Il caso Montesi In genere le opere di Costanzo - da "Hungry Hearts" a "Private" fino alla serie "L'amica geniale" - hanno una estrazione letteraria, "Finalmente l'alba" invece no: "Sono partito dal caso Montesi, da quella foto di quel corpo a faccia in giù abusato, così simile a tante tragedie degli stupri e dei femminicidi di oggi, perché diciamolo in Italia per una donna la vita non è facile per niente proprio, culturalmente. E mi sono immaginato che un'aspirante attrice come era stata Wilma avesse quello stesso sogno e da lì è partito tutto il racconto, che incrocia quella storia di cronaca, quel caso mediatico, per seguire in parallelo Mimosa, il simbolo di ingenuità, di purezza, di semplicità che in un giorno e una notte cambia ma senza perdersi e alla fine esce come una leonessa".

Ispirato a Giulietta Masina Una Mimosa costruita pensando a Giulietta Masina, "con la sua femminilità non scontata, buffa, non convenzione, una ventata di aria fresca rispetto all'immagine stereotipata delle donne e in Rebecca Antonaci ho visto una sua nipote. Lavorare su un personaggio femminile è interessante, mi fa crescere come uomo, un esercizio, quello di assecondare il femminile, che farebbe bene a tutti".