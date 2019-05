Venezia 76, Alessandra Mastronardi sarà la madrina della Mostra del Cinema

L'attrice salirà sul palco della Sala grande del Palazzo del Cinema del Lido per presentare la serata di apertura di mercoledì 28 agosto 2019 e guiderà la cerimonia finale il 7 settembre, quando saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali.



La kermesse, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta, ha deciso di tornate a puntare sulla conduzione femminile, dopo due anni con Alessandro Borghi e Michele Riondino come protagonisti.



La Mastronardi ha debuttato come attrice nel 1997, ma sarà nel 2006 la serie tv "I Cesaroni", in cui interpreta il personaggio di Eva Cudicini, a darle grande popolarità. Negli anni è stata protagonista di alcune serie tv italiane (tra cui "Romanzo Criminale" con Riccardo Scamarcio) e ha recitato in film per la tv ("Romeo e Giulietta", "Titanic") e per il cinema ("To Rome With Love" di Woody Allen, "Ogni maledetto Natale", "LIFE", film sulla vita di James Dean presentato alla Berlinale 2015). La sua partecipazione alla serie tv "Master of None" ha portato Alessandra agli Emmy Awards 2017, e successivamente ai Golden Globes e a una candidatura ai Critics Choice Awards 2018.



"E' per me un grande onore e privilegio essere la madrina di questa 76esima edizione della Mostra Internazionale d'arte Cinematografica di Venezia. Spero di poter svolgere al meglio questo prestigioso ruolo. Essere testimone dell'inizio di un cammino strabiliante di questi film, mi rende orgogliosa ed impaziente di cominciare", ha detto Alessandra Mastronardi in una nota.